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СМИ: Канте не думает об уходе из Челси
Сейчас его все устраивает
В последнее время появилась информация, что Нголо Канте хотел бы покинуть "Челси" и отправиться в "Реал". Однако Le10sport опровергает её.
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По их данным, французский игрок сейчас доволен командой и ему нравится жизнь Лондоне. Он не намерен менять клуб ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах.
С этого сезона он вновь стал игроком старте и в него верит Лэмпард. Контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2023-го года.
Отметим, что за "Челси" Нголо провел 176 матчей и успел завоевать три трофея.
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Источник:Le10sport
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