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Экс-форвард Челси: Кепа был первым номером в клубе, но теперь стал третьим

Англия
(1 голосов)

Испанец просто не справляется

Экс-форвард Челси: Кепа был первым номером в клубе, но теперь стал третьим
UA-Футбол
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Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино раскритиковал Кепу Аррисабалагу за очередной ужасный матч в исполнении испанца.

"Я удивился, что Лэмпард решил выпустить Кепу в последнем матче. Ему он не нравится и это очевидно. Раньше испанец считался в клубе первым номером, но сейчас он лишь третий.

Вилли Кабальеро сейчас запасной вратарь, я думал, что выйдет на поле. Он очень редко ошибается, но за Кепу заплатили большие деньги и теперь его нужно выпускать", - приводит слова Каскарино Goal.

Читайте такжеЛэмпард – об очередной ошибке Кепы: Он должен быть сильным

Отметим, что летом "Челси" приобрел Эдуара Менди из "Ренна", однако он получил травму.

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В статье: Челси (Лондон) Тони Каскарино Кепа Аррисабалага
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