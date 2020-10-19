Экс-форвард Челси: Кепа был первым номером в клубе, но теперь стал третьим

Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино раскритиковал Кепу Аррисабалагу за очередной ужасный матч в исполнении испанца.

"Я удивился, что Лэмпард решил выпустить Кепу в последнем матче. Ему он не нравится и это очевидно. Раньше испанец считался в клубе первым номером, но сейчас он лишь третий.

Вилли Кабальеро сейчас запасной вратарь, я думал, что выйдет на поле. Он очень редко ошибается, но за Кепу заплатили большие деньги и теперь его нужно выпускать", - приводит слова Каскарино Goal.