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Экс-форвард Челси: Кепа был первым номером в клубе, но теперь стал третьим
Испанец просто не справляется
Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино раскритиковал Кепу Аррисабалагу за очередной ужасный матч в исполнении испанца.
"Я удивился, что Лэмпард решил выпустить Кепу в последнем матче. Ему он не нравится и это очевидно. Раньше испанец считался в клубе первым номером, но сейчас он лишь третий.
Вилли Кабальеро сейчас запасной вратарь, я думал, что выйдет на поле. Он очень редко ошибается, но за Кепу заплатили большие деньги и теперь его нужно выпускать", - приводит слова Каскарино Goal.
Отметим, что летом "Челси" приобрел Эдуара Менди из "Ренна", однако он
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