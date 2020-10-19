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АПЛ. Вест Бромвич и Бернли голов не забивали
Слишком осторожный матч провели аутсайдеры Премьер-лиги
Для "Бернли" это стало первое набранное очко в чемпионате, а для "Вест Бромвича" второе. В любом случае, ничья лучше, чем поражение. Однако с такой игрой и таким настоем эти команды вряд ли поднимуться выше тех мест, которые занимают сегодня. Моменты соперники создавали, но их было критично мало, а атакующие комбинации оказались малочисленными и слишком осторожными. Возможно, команды еще входят в сезон и со временем наберут обороты. Пока чего-то особенного от них ждать не стоит.
АПЛ. Пятый тур
Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)
Вест Бромвич - Бернли 0:0
Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 14. Таунсенд, 26. Хегази, 20. Иванович, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 11. Диангана, 17. Кровинович, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.
Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 11. Макнил, 9. Вуд
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