АПЛ. Вест Бромвич и Бернли голов не забивали

Для "Бернли" это стало первое набранное очко в чемпионате, а для "Вест Бромвича" второе. В любом случае, ничья лучше, чем поражение. Однако с такой игрой и таким настоем эти команды вряд ли поднимуться выше тех мест, которые занимают сегодня. Моменты соперники создавали, но их было критично мало, а атакующие комбинации оказались малочисленными и слишком осторожными. Возможно, команды еще входят в сезон и со временем наберут обороты. Пока чего-то особенного от них ждать не стоит.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Бернли 0:0

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 14. Таунсенд, 26. Хегази, 20. Иванович, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 11. Диангана, 17. Кровинович, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 11. Макнил, 9. Вуд