Запомните это имя. Ровно 18 лет назад Руни забил первый гол в АПЛ

Уэйн Руни - лучший английский форвард 21-го века. Он забив 208 голов в АПЛ, уступив по этому показателю лишь Алану Ширеру. Самое время вспомнить первый гол "шрека", который от отгрузил ровно 18 лет назад.

19-го октября 2002-го года он вышел на замену в игре "Эвертон" - "Арсенал". 18-му номеру "ирисок" удалось нанести шикарный удар в девять, с которым Дэвид Симэн справиться не смог. Ливерпульский клуб выиграл со счетом 1:0.

В той игре прервалась 31-матчевая серия "канониров" без поражений. После матча сам Арсен Венгер отметил игру 16-летнего Руни, назвав его самым большим английским талантом.

Отметим, что сейчас Уэйн защищает цвета "Дерби Каунти".