  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Запомните это имя. Ровно 18 лет назад Руни забил первый гол в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Запомните это имя. Ровно 18 лет назад Руни забил первый гол в АПЛ

Англия
(1 голосов)

В 16 лет заставил всех говорить о себе

Запомните это имя. Ровно 18 лет назад Руни забил первый гол в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Уэйн Руни - лучший английский форвард 21-го века. Он забив 208 голов в АПЛ, уступив по этому показателю лишь Алану Ширеру. Самое время вспомнить первый гол "шрека", который от отгрузил ровно 18 лет назад.

Читайте такжеИдеальный дебют. 16 лет Руни совершил хет-трик в первой игре за МЮ

19-го октября 2002-го года он вышел на замену в игре "Эвертон" - "Арсенал". 18-му номеру "ирисок" удалось нанести шикарный удар в девять, с которым Дэвид Симэн справиться не смог. Ливерпульский клуб выиграл со счетом 1:0.

В той игре прервалась 31-матчевая серия "канониров" без поражений. После матча сам Арсен Венгер отметил игру 16-летнего Руни, назвав его самым большим английским талантом.

Отметим, что сейчас Уэйн защищает цвета "Дерби Каунти".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...