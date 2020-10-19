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Запомните это имя. Ровно 18 лет назад Руни забил первый гол в АПЛ
В 16 лет заставил всех говорить о себе
Уэйн Руни - лучший английский форвард 21-го века. Он забив 208 голов в АПЛ, уступив по этому показателю лишь Алану Ширеру. Самое время вспомнить первый гол "шрека", который от отгрузил ровно 18 лет назад.
19-го октября 2002-го года он вышел на замену в игре "Эвертон" - "Арсенал". 18-му номеру "ирисок" удалось нанести шикарный удар в девять, с которым Дэвид Симэн справиться не смог. Ливерпульский клуб выиграл со счетом 1:0.
⏪ | "Remember the name - @WayneRooney!"#onthisday in 2002... #EFC ???? pic.twitter.com/wB17vNhBuQ— Everton (@Everton) October 19, 2020
В той игре прервалась 31-матчевая серия "канониров" без поражений. После матча сам Арсен Венгер отметил игру 16-летнего Руни, назвав его самым большим английским талантом.
Отметим, что сейчас Уэйн защищает цвета "Дерби Каунти".
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