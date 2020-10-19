АПЛ. Лидс на своем поле уступает Вулверхэмптону

Возможно, это станет сюрпризом для подопечных Бьелцы, но в АПЛ мало просто доминировать и владеть территориальным преимуществом. "Вулверхэмптон" достаточно опытная команда, которая умеет противостоять более сильным соперникам, как только они проявляют небольшую слабость, "волки" их наказывают. А "Лидс" атакующая, остро наступающая команда, которой пока не хватает умений пользоваться своим превосходством - матч пятого тура тому подтверждение.

Уже на седьмой минуте Бэмфорд отправил мяч в сетку гостей, но арбитры увидели офсайд. Недоразумение в виде вне игры не смутило хозяев, они продолжали нестись вперед, создавать давление на ворота Патрисиу и организовывать моменты. Родриго, Поведа и Кошта еще имели возможности забить, впрочем, не имеет смысла выделять кого-то одного у "Юнайтед", вся команда старалась.

Подопечные Нуну Санту достойно держались и огрызались по силе возможностей. Второй тайм гости провели сильнее. На 53-й минуте Сесс отправил мяч в сетку хозяев - и в этот раз вне игры. Стоит отметить Даниэля Поденсе, который постоянно обострял игру у гостей и оказывался в выгодных ситуациях.

Забил же решающий гол у "Вулверхэмптона" Хименес, решившись на удар из центральной зоны с 22-х метров. Помог рикошет от Филлипса, голкипер готовился прыгнуть в другой угол - 0:1. "Волки" выдержали натиск соперника и поймали его минутной расслабленности. Сил на полноценный финальный штурм у хозяев не хватило.

Команда Бьелцы второй раз проиграла в этом чемпионате, ранее была более зрелищная, яркая и достойная неудача в противостоянии с "Ливерпулем" (3:4). Тем не менее, "белые" еще покажут себя, судя по настрою и игре, "Лидс" в следующих матчах будет более состоятельным и нацеленным на результат, без авантюризма. Есть вероятность, что "Юнайтед" научится на своих ошибках. А "Вулверхэмптон", как и в прошлых сезонах, точно будет претендовать на место среди лидеров.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1

Голы: Хименес 70

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 6. Купер, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 9. Бамфорд, 17. Кошта, 20. Родриго.

Вулверхэмптон: 11. Р. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 22. Семеду, 32. Дендокер, 49. Кильман, 27. Саисс, 28. Моутинью, 7. Педру, 9. Хименес, 10. Поденсе.