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Ливерпуль, МЮ и другие клубы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги
Она может стать самой богатой лигой
В Европе в скором времени может появиться новый крупный футбольный турнир, пишет Sky Sports.
По информации издания, в настоящее время более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ведут переговоры о создании соревнований под названием "Европейская Премьер-лига".
Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.
Каждому из потенциальных участников Европейской Премьер-лиги обещают гарантированную выплату более $ 100 млн. Если идеи организаторов воплотятся в жизнь, турнир станет самым богатым в мире на клубном уровне. Презентация проекта соревнований может состояться уже в конце этого месяца.
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