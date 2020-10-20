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Ливерпуль, МЮ и другие клубы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги

Англия
(2 голосов)

Она может стать самой богатой лигой

Ливерпуль, МЮ и другие клубы ведут переговоры о создании Европейской Премьер-лиги
Новина українською

В Европе в скором времени может появиться новый крупный футбольный турнир, пишет Sky Sports.

По информации издания, в настоящее время более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", ведут переговоры о создании соревнований под названием "Европейская Премьер-лига".

Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.

Каждому из потенциальных участников Европейской Премьер-лиги обещают гарантированную выплату более $ 100 млн. Если идеи организаторов воплотятся в жизнь, турнир станет самым богатым в мире на клубном уровне. Презентация проекта соревнований может состояться уже в конце этого месяца.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Европейская лига
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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
20.10.2020 в 18:46
Давно пора богатым клубам проводить Суперлигу без балласта типа Мальме разных Динамо и прочих, которые не имеют высоких задач, а только имеют деньги от УЕФА
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0
-1
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Saturn (Киев)
20.10.2020 в 18:25
Эта идея периодически поднималась и раньше, но (как и раньше) сейчас она вряд-ли пройдет
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+3
0
football_soccer (Украина)
20.10.2020 в 18:17
1. регулярные матчи топ-команд между собой очень быстро насытят болельщиков. Топ игры потому и ожидаемы, что они редко играются и их надо ЖДАТЬ 2. Очень много нытья о том, что календарь перенасыщен и тут еще один новый турнир? Это значит, что либо какие-то мутки будут с национальными чемпионатами, либо же, скорее всего клубы играющие, в этом турнире просто не будут отпускать игроков в матчи сборных, как это есть сейчас в баскетбольной Евролиги, где игроки не ездят играть за свои сборные. 3. при любых раскладах это полнейшая задница для обычных команд Европы, так как наверняка этот турнир похоронит те призовые, которые сейчас есть в ЛЧ . По итогу выгода только для тех избранных 16-18 команд.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
20.10.2020 в 18:06
Сепаратисты футбольные
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+2
0


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