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Сократиса и Озила исключат из заявки Арсенала на матчи АПЛ

Англия
(1 голосов)

Артета не рассчитывает на игроков

Сократиса и Озила исключат из заявки Арсенала на матчи АПЛ
Новина українською

Полузащитник Месут Озил и защитник Сократис Папастатопулос будут исключены из заявки лондонского "Арсенала" на матч английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, сообщает Goal.com.

По информации источника, Озил и Сократис были проинформированы о том, что не попадут в обновлённый состав из 25 футболистов. Это означает, что исключённые из состава игроки не смогут принять участие в матчах чемпионата Англии минимум до февраля 2021 года. Напомним, ранее Озил и Сократис не попали в заявку "Арсенала" на Лигу Европы. Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба.

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Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Немецкий игрок не играл за лондонцев с марта текущего года. Сократис перешёл в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" в 2018 году.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос
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Комментарии (1)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
20.10.2020 в 18:51
Что произошло с Озилом? Игрок он просто феноменальный.
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