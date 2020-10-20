Сократиса и Озила исключат из заявки Арсенала на матчи АПЛ

Полузащитник Месут Озил и защитник Сократис Папастатопулос будут исключены из заявки лондонского "Арсенала" на матч английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, сообщает Goal.com.

По информации источника, Озил и Сократис были проинформированы о том, что не попадут в обновлённый состав из 25 футболистов. Это означает, что исключённые из состава игроки не смогут принять участие в матчах чемпионата Англии минимум до февраля 2021 года. Напомним, ранее Озил и Сократис не попали в заявку "Арсенала" на Лигу Европы. Стоит отметить, что Озил является самым высокооплачиваемым футболистом английского клуба.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Немецкий игрок не играл за лондонцев с марта текущего года. Сократис перешёл в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" в 2018 году.