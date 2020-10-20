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Клопп ждет ван Дейка, как жена ждёт мужа из тюрьмы. Очередной шедевр известного карикатуриста

Англия
(2 голосов)

Голландец вылетел надолго

Клопп ждет ван Дейка, как жена ждёт мужа из тюрьмы. Очередной шедевр известного карикатуриста
UA-Футбол
Новина українською

В последнем матче АПЛ Вирджил ван Дейк получил очень серьезную травму. Вероятно, что он не сыграет до конца текущего сезона.

Читайте такжеКлопп: Будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы

Юрген Клопп отметил, что они будут ждать центрбека, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы. Известный карикатурист Омар Момани выпустил свою новую работу на данную тему.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
20.10.2020 в 19:38
Нам их юмор не понять...
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