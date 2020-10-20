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Клопп ждет ван Дейка, как жена ждёт мужа из тюрьмы. Очередной шедевр известного карикатуриста
Голландец вылетел надолго
В последнем матче АПЛ Вирджил ван Дейк получил очень серьезную травму. Вероятно, что он не сыграет до конца текущего сезона.
Юрген Клопп отметил, что они будут ждать центрбека, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы. Известный карикатурист Омар Момани выпустил свою новую работу на данную тему.
Jurgen Klopp: "We will wait for him like a good wife is waiting when the husband is in jail." ❤️— Goal (@goal) October 20, 2020
Virgil van Dijk: ???? pic.twitter.com/O5rC4hmVw4
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
20.10.2020 в 19:38
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