Где сейчас игроки чемпионского состава Лестера 2015/16 - тест от UA-Футбол

Четыре года назад "Лестер" сотворил настоящее чудо, выиграв английскую Премьер-лигу. Некоторые игроки того чемпионского состава остались в клубе, а кто-то отправились покорять другие вершины.

Мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы следили за дальнейшим развитием карьеры игроков чемпионского состава, пройдя наш тест. Будет дано игрока и вам надо выбрать клуб, за который этот футболист пока выступает.