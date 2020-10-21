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Где сейчас игроки чемпионского состава Лестера 2015/16 - тест от UA-Футбол

Англия
(2 голосов)

Матча с Зарей в Лиге Европы посвящается

Где сейчас игроки чемпионского состава Лестера 2015/16 - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре года назад "Лестер" сотворил настоящее чудо, выиграв английскую Премьер-лигу. Некоторые игроки того чемпионского состава остались в клубе, а кто-то отправились покорять другие вершины.

Мы предлагаем вам проверить, хорошо ли вы следили за дальнейшим развитием карьеры игроков чемпионского состава, пройдя наш тест. Будет дано игрока и вам надо выбрать клуб, за который этот футболист пока выступает.

Читайте такжеНазовите всех чемпионов Англии. КВИЗ

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В статье: квиз от UA-Футбол Лестер Сити
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