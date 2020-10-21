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Убытки Манчестер Юнайтед за год составили более 30 миллионов долларов

Англия
(1 голосов)

Манкунианцы хотят побыстрее вернуть фанатов на стадион

Убытки Манчестер Юнайтед за год составили более 30 миллионов долларов
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" потерпел убытки в 23,2 миллиона фунтов за минувший финансовый год, сообщает Reuters.

Одной из причин убытков стала пандемия коронавируса, из-за которой клуб недосчитался прибыли от проведения матчей.

"Наш приоритет — как можно скорее вернуть болельщиков на стадион, при этом обеспечив безопасность", — заявил вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд.

Отмечается, что выручка клуба за год упала на 19 процентов, составив 509 миллионов фунтов. Чистый долг "МЮ" вырос на 10 процентов, теперь он равен 474,1 миллиона фунтов.

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
21.10.2020 в 16:32
Для клуба копейки. Это всего лишь зарплата Погба
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