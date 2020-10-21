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Лэмпард: В условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха
Фрэнк доверяет ветерану
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение включить в заявку на сезон завершившего карьеру 38-летнего вратаря Петра Чеха.
"Петр сейчас тренируется, ему это нравится. Не ожидал, что это случится с ним, но сейчас, в условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха, особенно с учетом его нынешней формы. Не жду, что он обязательно сыграет, но ведь никто не ожидал, что с миром будет происходить то, что с ним происходит на протяжении последних 6-7 месяцев. Опыт Чеха бесценен, сейчас он сможет поделиться им с нашими другими вратарями.
У нас было место в заявке, а коронавирус сделал этот год совсем не похожим на другие. Чех сейчас в форме, он все еще относительно молод, он мог бы играть еще, если бы не завершил карьеру. Не уверен, увидим ли мы его в этом сезоне, но вопрос включения его в заявку даже не обсуждался", — приводит Sky Sports слова Лэмпарда..
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