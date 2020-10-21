  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: В условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: В условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха

Англия
(1 голосов)

Фрэнк доверяет ветерану

Лэмпард: В условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение включить в заявку на сезон завершившего карьеру 38-летнего вратаря Петра Чеха.

"Петр сейчас тренируется, ему это нравится. Не ожидал, что это случится с ним, но сейчас, в условиях пандемии, мы не найдем никого лучше Чеха, особенно с учетом его нынешней формы. Не жду, что он обязательно сыграет, но ведь никто не ожидал, что с миром будет происходить то, что с ним происходит на протяжении последних 6-7 месяцев. Опыт Чеха бесценен, сейчас он сможет поделиться им с нашими другими вратарями.

У нас было место в заявке, а коронавирус сделал этот год совсем не похожим на другие. Чех сейчас в форме, он все еще относительно молод, он мог бы играть еще, если бы не завершил карьеру. Не уверен, увидим ли мы его в этом сезоне, но вопрос включения его в заявку даже не обсуждался", — приводит Sky Sports слова Лэмпарда..

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Чех Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...