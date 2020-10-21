Постоянный клиент лазарета. Манчестер Юнайтед теряет защитника на один месяц

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз теряет Эрика Байи. Информацию подтвердил Оле Гуннар Сульшер.

По словам тренера, защитник вернется только после следующей международной паузы. Таким образом, он пропустит около месяца.

Эрик практически каждый сезон травмируется, причем по нескольку раз. За пять лет в "МЮ" центрбек сыграл меньше 90-та матчей, а в прошлом сезоне лишь десять раз выходил на поле.