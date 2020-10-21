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Постоянный клиент лазарета. Манчестер Юнайтед теряет защитника на один месяц

Англия
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Очередная травма Эрика

Постоянный клиент лазарета. Манчестер Юнайтед теряет защитника на один месяц
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз теряет Эрика Байи. Информацию подтвердил Оле Гуннар Сульшер.

По словам тренера, защитник вернется только после следующей международной паузы. Таким образом, он пропустит около месяца.

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Эрик практически каждый сезон травмируется, причем по нескольку раз. За пять лет в "МЮ" центрбек сыграл меньше 90-та матчей, а в прошлом сезоне лишь десять раз выходил на поле.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" предложит Байи новый контракт.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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