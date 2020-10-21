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Постоянный клиент лазарета. Манчестер Юнайтед теряет защитника на один месяц
Очередная травма Эрика
"Манчестер Юнайтед" в очередной раз теряет Эрика Байи. Информацию подтвердил Оле Гуннар Сульшер.
По словам тренера, защитник вернется только после следующей международной паузы. Таким образом, он пропустит около месяца.
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Эрик практически каждый сезон травмируется, причем по нескольку раз. За пять лет в "МЮ" центрбек сыграл меньше 90-та матчей, а в прошлом сезоне лишь десять раз выходил на поле.
Ранее сообщалось, что "Юнайтед" предложит Байи
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