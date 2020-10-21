СМИ: Ман Сити следующим летом попытается подписать очередного центрального защитника

В прошлое трансферное окно "Ман Сити" подписал двух центральных защитников. Однако это не конец.

Фабрицио Романо уверяет, что они попытаются заключить контракт с еще одним центрбеком. В списке три претендента - Калиду Кулибали, Пау Торрес и Жюль Кунде.

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Отметим, что "горожане" уже потратили на свою оборону порядка 500 миллионов евро.