Капитан Морган: символ Лестера начинал карьеру, прячась от тренера

Десятки раз в своей карьере Лео Месси вытворял такое, что даже лучшие игроки мира пожимали плечами, понимая - это им не повторить.

Про Уэса Моргана так не подумает никто. На шкале уникальности он занимает одно из последних мест. Глядя на его действия, любой центрбек скажет, что готов это повторить. Играй уже, накрывай жестче, не пасуй поперек штрафной - это ведь не квантовая физика. Но добиться того, что по итогу покорилось Моргану, удалось единицам.

Когда Squawka представила свой рейтинг самых культовых капитанов в истории АПЛ, то Морган занял в нем 14-е место. Из ныне играющих исполнителей выше только Джордан Хендерсон - он 13-й. Не так и плохо, верно?

***

Ему было 16, когда "Ноттс Каунти" отчислил его из своей молодежки, не предложив контракт.

Мечты о футболе рассыпались прахом. Пришлось идти в колледж, благо, оценки позволяли - Морган получил на экзаменах четыре "С" и одну "B". Отличный результат для Медоуз. Этот район на юге Ноттингема славится бандами, торговлей наркотиками и регулярными облавами полиции, а не образованием.

Морган и Беннетт в детстве

Уэс жил с матерью, работавшей няней, и сестрой. И он очень хотел играть в футбол, как и его лучший друг Джулиан Беннетт. Мало кто мог поверить, что в итоге Морган добьется большего, чем его кореш, но тот в итоге дорос лишь до Чемпионшипа - сожрали травмы.

Уэсу уже стукнуло 18, когда позвонили из "Ноттингем Форест" и предложили съездить на просмотр. Он провел ровно полтора года без профессионального футбола, учась в колледже и поигрывая по выходным за местную любительскую команду "Дюнкерк". Когда "Лесники" забрали парня себе, то выложили за него два комплекта формы и ни пенни больше.

Директор академии "Ноттингема" Джон Пембертон лично просмотрел Моргана в какой-то любительской дыре. Но от кошмара на просмотре не уберег. Да и никто бы не уберег, по правде говоря.

Пембертон (слева) и Харт (по центру)

Пембертон со снисхождением отнесся к форме Моргана, предложив ему диетолога и тяжелейший план тренировок, на который тот мгновенно подписался. А вот наставник первой команды "Лесников" Пол Харт поначалу был в ярости.

В результате первые восемь месяцев в "Ноттингеме" Пембертон прятал Моргана от тренера. Если бы тот его заметил, то, скорее всего, выгнал немедленно. Однако Уэсу так хотелось в большой футбол, что он терпел. Он не обращал внимания, что другие играют, пока он наматывает круги; ел всякую полезную гадость, которой снабжал его диетолог. А еще ходил на занятия, и за все это получал от клуба 50 фунтов в месяц.

***

Спустя годы в чемпионском "Лестере" игроки делились на две группы. Одни, как Шмейхель, Дринкуотер или Хут, желали доказать, что их зря "ушли" из грандов; других, вроде Варди, Мареза и Канте, в юности проглядели скауты.

Морган и Дес Уокер борятся за верховой мяч

Про Моргана нельзя сказать ни то, ни другое. Пол Харт оценил его адекватно, приказав больше не пускать на базу. И сейчас Уэс это признает.

Перед этим, правда, Харта шокировал Пембертон. Когда он посчитал, что Уэс сбросил достаточно веса, то показал его тренеру, мол, помнишь того парня со стоянки? Харт в ответ лишь рассмеялся. Уэса было легко узнать. Даже после нечеловеческих усилий он все еще нуждался в футболке самого большого размера из тех, что были в "Ноттингеме".

Хотя, конечно, насчет безупречности тренер Харт преувеличивает. Первое время фанаты "Лесников" над Уэсом откровенно стебались. Он был неповоротлив, часто отдавал неточные передачи, нарушал правила. С другой стороны, "Ноттингем" в те годы кочевал между вторым и третьим дивизионами, и вся команда играла отвратительно.

