Капитан Морган: символ Лестера начинал карьеру, прячась от тренера

Десятки раз в своей карьере Лео Месси вытворял такое, что даже лучшие игроки мира пожимали плечами, понимая - это им не повторить.

Про Уэса Моргана так не подумает никто. На шкале уникальности он занимает одно из последних мест. Глядя на его действия, любой центрбек скажет, что готов это повторить. Играй уже, накрывай жестче, не пасуй поперек штрафной - это ведь не квантовая физика. Но добиться того, что по итогу покорилось Моргану, удалось единицам.

Когда Squawka представила свой рейтинг самых культовых капитанов в истории АПЛ, то Морган занял в нем 14-е место. Из ныне играющих исполнителей выше только Джордан Хендерсон - он 13-й. Не так и плохо, верно?

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Ему было 16, когда "Ноттс Каунти" отчислил его из своей молодежки, не предложив контракт.

Мечты о футболе рассыпались прахом. Пришлось идти в колледж, благо, оценки позволяли - Морган получил на экзаменах четыре "С" и одну "B". Отличный результат для Медоуз. Этот район на юге Ноттингема славится бандами, торговлей наркотиками и регулярными облавами полиции, а не образованием.

Морган и Беннетт в детстве

Уэс жил с матерью, работавшей няней, и сестрой. И он очень хотел играть в футбол, как и его лучший друг Джулиан Беннетт. Мало кто мог поверить, что в итоге Морган добьется большего, чем его кореш, но тот в итоге дорос лишь до Чемпионшипа - сожрали травмы.

Уэсу уже стукнуло 18, когда позвонили из "Ноттингем Форест" и предложили съездить на просмотр. Он провел ровно полтора года без профессионального футбола, учась в колледже и поигрывая по выходным за местную любительскую команду "Дюнкерк". Когда "Лесники" забрали парня себе, то выложили за него два комплекта формы и ни пенни больше.

Директор академии "Ноттингема" Джон Пембертон лично просмотрел Моргана в какой-то любительской дыре. Но от кошмара на просмотре не уберег. Да и никто бы не уберег, по правде говоря.

"Сказать, что у него был лишний вес, это ничего не сказать. Его гетры не дотягивались до колен, потому что икры были огромными. Его ноги терлись при ходьбе, а самая большая наша футболка была ему узкой. Но на поле он носился, как черт".

Пембертон (слева) и Харт (по центру)

Пембертон со снисхождением отнесся к форме Моргана, предложив ему диетолога и тяжелейший план тренировок, на который тот мгновенно подписался. А вот наставник первой команды "Лесников" Пол Харт поначалу был в ярости.

"Пол тогда спросил меня, типа, а кто этот парень возле машины. Я сказал, что он у нас на просмотре. Полу это сильно не понравилось. Он настаивал, что ребят с такими габаритами на просмотре быть не должно, если мы серьезный клуб".

В результате первые восемь месяцев в "Ноттингеме" Пембертон прятал Моргана от тренера. Если бы тот его заметил, то, скорее всего, выгнал немедленно. Однако Уэсу так хотелось в большой футбол, что он терпел. Он не обращал внимания, что другие играют, пока он наматывает круги; ел всякую полезную гадость, которой снабжал его диетолог. А еще ходил на занятия, и за все это получал от клуба 50 фунтов в месяц.

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Спустя годы в чемпионском "Лестере" игроки делились на две группы. Одни, как Шмейхель, Дринкуотер или Хут, желали доказать, что их зря "ушли" из грандов; других, вроде Варди, Мареза и Канте, в юности проглядели скауты.

Морган и Дес Уокер борятся за верховой мяч

Про Моргана нельзя сказать ни то, ни другое. Пол Харт оценил его адекватно, приказав больше не пускать на базу. И сейчас Уэс это признает.

"Я был не в лучшей форме, мягко говоря, и мне пришлось тяжело работать, готовиться, чтобы меня приняли. Я могу сказать только хорошие слова про тренера Харта. Именно он предложил мне первый контракт и при нем я дебютировал в чемпионате".

Перед этим, правда, Харта шокировал Пембертон. Когда он посчитал, что Уэс сбросил достаточно веса, то показал его тренеру, мол, помнишь того парня со стоянки? Харт в ответ лишь рассмеялся. Уэса было легко узнать. Даже после нечеловеческих усилий он все еще нуждался в футболке самого большого размера из тех, что были в "Ноттингеме".

"Но он работал, как проклятый. Он был неплох, у него всегда была база. Когда я выпустил его впервые на позиции левого защитника, то Уэс отыграл безупречно. У него была ценная черта - он всегда знал свои сильные и слабые стороны. У таких игроков всегда есть шанс пробиться".

Хотя, конечно, насчет безупречности тренер Харт преувеличивает. Первое время фанаты "Лесников" над Уэсом откровенно стебались. Он был неповоротлив, часто отдавал неточные передачи, нарушал правила. С другой стороны, "Ноттингем" в те годы кочевал между вторым и третьим дивизионами, и вся команда играла отвратительно.

Nottingham_Post : Do you know anyone in this Dunkirk team photo with Wes Morgan? … https://t.co/lcPOSKjxex) pic.twitter.com/0LSdBkI3xu — Nottingham Post (@NottinghamPost) May 3, 2016

Насколько отвратительно - помнит Пол Мерсон, легендарный хавбек "Арсенала", а сейчас популярный футбольный эксперт.

"Я играл против Уэса под конец своей карьеры. Это было осенью 2003 года, мне тогда было 36, я бегал за "Уолсолл". Уэс в том матче вышел в центре защиты рядом с Десом Уокером. Если честно, он играл ужасно. Так нельзя играть на профессиональном уровне, я такого даже не видел".

Ту игру "Уолсолл" с Мерсоном и Винни Семвейсом в итоге выиграл 4:1. Но, проиграв битву, Морган не огорчился. Его война только начиналась.

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В итоге он сыграл за "Лесников" 381 матч и забил 13 голов, став капитаном и наследником Деса Уокера - даром что у того было куда больше таланта.

Звезда 80-х, Уокер играл рядом с Морганом, когда ему было уже под 40. В лучшие годы Дес набегал 59 матчей за английскую сборную, поиграл в итальянской Серии А. Фанаты его обожали, и когда на ворота "Ноттингема" шла атака, "Сити Граунд" хором затягивал: "Вам не пройти Деса Уокера!"

Так вот, в конце нулевых стадион пел то же про Уэса Моргана. Сперва саркастически, но с каждым сезоном все серьезнее. Даже несмотря на привозы, которых у защитника всегда хватало.

Он лично вручил победу "Честеру" из четвертой лиги в Кубке в 2005 году; через два года привез решающий мяч в матче плей-офф Лиги 1 против "Йовилла", завершившегося для "Лесников" со счетом 2:5; провалил поединок за выход в АПЛ против "Блэкпула" в 2010-м, позволив Ди Джею Кэмпбеллу оформить хет-трик.

Но и выручал Уэс регулярно, поэтому когда в 2012 году Найджел Пирсон уговорил боссов "Лестера" потратить на Моргана 1 млн фунтов, фанаты "Ноттингема" не на шутку обиделись - с "Лисами" они, мягко говоря, не дружны. Но что делать? Уэса ждали главные победы в его жизни. До приезда Клаудио Раньери в "Лестер" оставалось три года, нужно было как следует подготовиться.

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"Это невероятная история, и Уэс - настоящий топ. Тогда, 20 лет назад, я понятия не имел, что его ждет. Он мог даже бросить футбол навсегда. Но я видел неимоверное желание играть. Вы не представляете, с каким рвением он сбрасывал вес и занимался на тренажерах".

Когда "Лестер" сенсационно выиграл АПЛ, Джон Пембертон уже давно не работал в "Ноттингеме", но Уэса помнил прекрасно. И не жалел для него хороших слов.

Это вообще одно из ключевых качеств лидера "Лис" - в мире футбола о нем только положительные отзывы. Его ценят, хвалят, благодарят. При этом Transfermarkt, на чьи ценники мы привыкли обращать так много внимания, ни разу не оценивал Моргана дороже 3,5 млн евро. Для контекста, Влад Супряга стоит 7.

Вероятно, дело в манере игры. Сейчас это уже вторично - Морган откровенно заканчивает карьеру, изредка выходя на поле, и СМИ о нем вспоминают только из-за разных глупостей - то он к любовнице сбежит, то на обложке ямайского рома нарисуется. Или вот в FIFA-20 ему присвоили скорость "29". В "Лестере" решили на эту тему пошутить, и смонтировали видео, где Морган проносится через все поле за 9,59 секунды. Получилось реально весело.

А вот когда Уэс был на пике, форвардам соперников было не до смеха. В чемпионском сезоне ямаец выполнял по 2,5 перехвата и 5,9 выноса каждые 90 минут, причем делал это в довольно брутальной манере. Да и потом, два гола Моргана принесли "Лестеру" решающие 4 очка весной, когда вдруг сбился прицел у Мареза и Варди. Goal.com как-то вводил понятие "Индекс давления" - так вот в голах Моргана в ворота "МЮ" и "Саутгемптона" он был максимальным.

"У меня была мечта даже не выиграть, а просто сыграть в АПЛ, и я это сделал. Сколько себя помню, я обожал футбол, это была настоящая страсть. В какой-то момент я подумал, что АПЛ уже вне досягаемости, но все-таки туда попал, хотя и позже, чем надеялся. А дальше я просто наслаждался".

Все-таки невероятно позитивный человек, этот Уэс Морган. И еще знаете что? Он и дальше весит 101 кг. Многовато при росте 185 см, но ему поздно меняться. Да и не нужно вовсе.