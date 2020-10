Не согласился с Гасперини и уехал в Англию. Тимоти Кастань проверит на прочность Зарю

Свои первые шаги в футболе Тимоти Кастань делал в академии клуба "Эксельсьор Виртон", который сейчас играет во второй бельгийской лиге. Затем он на год перебрался в льежский "Стандард", откуда его переманили в "Генк". Технический директор этого клуба Димитри де Конде, возглавлявший тогда U17, сходу сделал Тимоти капитаном. "Он был немного стеснительным, но когда сдавал физические тесты, то взрывался, – вспоминал де Конде в интервью The Athletic. – Мы были впечатлены его силой и качествами. Он доминировал не только на поле, но и на тренировках. Фантастический характер".

Ханс Виссер, тренер академии "Генка", рассказал, что к ним бельгиец перебрался слишком поздно, причем заметно отставал в развитии от своих сверстников.

"Ему не хватало технических навыков в игре в пас и контроле мяча, – признался Виссер. Обычно к нам приходят мальчики, которым от семи до десяти лет, так что к этому возрасту они уже обладают определенным набором освоенных навыков. С Тимати все вышло иначе. Ему этого не хватало. Кастань брал другим: способностью много бегать и своей физикой. Он сделал ставку на изучение позиционной игры и много работал над передачами. Его большой энтузиазм позволил быстро овладеть навыками. После тренировок он часто оставался ради дополнительных занятий".

Тренером, который позволил Тимоти Кастаню дебютировать на профессиональном уровне, был шотландец Алекс Маклиш. Тогда он возглавлял "Генк", а спустя пару лет стал во главе родной сборной Шотландии. "Этот парень был лучшим игроком из тех, кто у меня имелся в составе, – рассказал Маклиш в интервью Sky Sports. – Мы поставили его, и он сыграл отличный сезон. Эта игра [против "Брюгге" в сентябре 2014 года] была моей первой. Мы играли против действительно хорошей команды, которая была первой в том году. Тимо пришел и играл как бывалый ветеран. Вероятно, он играл на адреналине, ведь для него это был дебют. Он заряжал всех нас. Сыграли 1:1, а у Тимо состоялся дебют, которым можно было гордиться".

Тимоти Кастаня часто использовали в качестве опорного полузащитника, так как он имел высокую работоспособность, но при этом его скорость и выносливость сделали его совершенным для атакующей роли. Бельгиец хорошо играл обеими ногами, что позволило ему быть одинаково полезным на обоих флангах.

"Мы работали над тем, чтобы он лучше работал с мячом за пределами штрафной. Просмотрели большое количество видео со Стивеном Джеррардом, – рассказывает Маклиш в интервью The Athletic. – Нас интересовало то, как он выводил игроков на рандеву с голкипером, отправляя мяч между центральными защитниками. Мы хотели, чтобы он больше думал об этом, а не просто навешивал в штрафную".

Уже в восемнадцать лет Тимоти Кастань стал основным игроком "Генка". Бельгийская и нидерландская лиги славятся тем, что рано дают шансы своим местным воспитанникам с целью дальнейшей их продажи. Защитник не отличался голевыми действиями, но выглядел надежно и выполнял возложенную на него работу. В свой последний бельгийский сезон удалось пошуметь в Европе: "Генк" в сезоне 2016/2017 добрался до четвертьфинала Лиги Европы, а игрок забил два гола за весь розыгрыш. Интерес от крепких европейских клубов не заставил себя долго ждать.

Самой настойчивой оказалась "Аталанта" из Бергамо. Клуб только что покинул их главный крайний защитник – Андреа Конти. Он присоединился к "Милану". Появившуюся дыру нужно было немедленно закрыть. Интересно, что первым выбором бергамасков был Томас Фокет из "Гента", но парень провалил медосмотр. После этого в Бергамо обратили внимание на Тимати Кастаня. "Генк" получил компенсацию в 6,5 млн евро, а "Аталанта" закрыла на несколько лет проблемную позицию.

Кастань изо всех сил пытался стать игроком стартового состава. Джан Пьеро Гасперини использовал его то на левом, то на правом фланге. Однако в прошлом году Тимоти был лишь вторым выбором слева (после Робина Госенса) и справа (после Ханса Хатебура). Такое положение дел не очень устраивало бельгийца. А потом у него случилось недопонимание с главным тренером: "Мистер на тренировках наигрывал меня в основном составе, но затем я начал в запасе [в матче с ПСЖ, – прим.]. Это было неожиданно. Я хотел играть регулярно и на одной позиции, хотел стабильности. До "Аталанты" я был никем, Гасперини дал мне многое. Однако отношения у нас были далеко не лучшими. Для меня было важно знать причины того, что я на скамейке запасных".

Переход в другой клуб не заставил себя долго ждать. "Лестер" предложил за игрока 18 млн евро, тогда как "Аталанта" не так давно требовала не менее 40. Обеим сторонам было очевидно, что у защитника оставалось не так много лет по контракту, да и отношения с нынешним клубом уже изрядно подпорчены.

Отец Тимоти Кастаня Пьер в интервью бельгийскому изданию Het Nieuwsblad рассказал о стремлениях сына: "Им интересовался ПСЖ, но Лига 1 не привлекает моего сына. Там всего несколько топовых команд. Тим играл за "Генк", не за "Андерлехт". И за "Аталанту", а не за "Интер". Ему не нравятся клубы, где игроки чувствуют себя звездами. Он мечтал об английской Премьер-лиге. С двенадцати лет он болеет за "Арсенал" и его кумиром является Тьерри Анри. Он всегда повторял, что когда-нибудь хотел бы сыграть за этот клуб".

