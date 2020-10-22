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Эвертон назвал цену за Калверт-Льюина
Форвард может покинуть команду
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин может покинуть клуб за 80 миллионов евро, сообщает Goal.com.
По данным источника, такая сумма отступных прописана в контракте 23-летнего англичанина. Летом "Манчестер Юнайтед" хотел приобрести форварда, но за меньшие деньги.
В нынешнем сезоне АПЛ Калверт-Льюин провел пять матчей и забил семь мячей.
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