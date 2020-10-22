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Проблемы лидера. Эвертон теряет Хамеса из-за травмы

Англия
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Проблемы лидера. Эвертон теряет Хамеса из-за травмы
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Переход Хамеса Родригеса из "Реала" в "Эвертон" пошел на пользу колумбийцу. Он снова стал работать с Анчелотти и начал показывать отличную игру.

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Однако, колумбийца не будет в игре против "Саутгемптона". Итальянский наставник "ирисок" подтвердил, что Родригес, как и Шеймус Коулман, не сыграют из-за травм.

Хамес провел за новый клуб пять матчей - успел забить три гола и сделать три ассиста. На данный момент, "Эвертон" лидирует в АПЛ.

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В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
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