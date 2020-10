Проблемы лидера. Эвертон теряет Хамеса из-за травмы

Переход Хамеса Родригеса из "Реала" в "Эвертон" пошел на пользу колумбийцу. Он снова стал работать с Анчелотти и начал показывать отличную игру.

Однако, колумбийца не будет в игре против "Саутгемптона". Итальянский наставник "ирисок" подтвердил, что Родригес, как и Шеймус Коулман, не сыграют из-за травм.

???? | @MrAncelotti says James Rodriguez and Seamus Coleman are set to miss Sunday's game at Southampton. #SOUEVE