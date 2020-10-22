Попытка реабилитироваться. Гарет Бэйл выйдет в старте на матч Лиги Европы

Сегодня лондонский "Тоттенхэм" играет матч первого тура против "ЛАСКА". Все в рамках Лиги Европы.

Жозе Моуриньо решил применить небольшую ротацию. В старте вышел Гарет Бэйл впервые после возвращения. Валлиец вышел на замену против "Вест Хэма" при счете 3:0 - "молобойцы" смогли сравнять счет.