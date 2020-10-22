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Попытка реабилитироваться. Гарет Бэйл выйдет в старте на матч Лиги Европы

Англия
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Ротация от Моуриньо

Попытка реабилитироваться. Гарет Бэйл выйдет в старте на матч Лиги Европы
UA-Футбол
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Сегодня лондонский "Тоттенхэм" играет матч первого тура против "ЛАСКА". Все в рамках Лиги Европы.

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Жозе Моуриньо решил применить небольшую ротацию. В старте вышел Гарет Бэйл впервые после возвращения. Валлиец вышел на замену против "Вест Хэма" при счете 3:0 - "молобойцы" смогли сравнять счет.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Гарет Бэйл Тоттенхэм (Лондон) ЛАСК Карлос Винисиус
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