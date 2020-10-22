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Попытка реабилитироваться. Гарет Бэйл выйдет в старте на матч Лиги Европы
Ротация от Моуриньо
Сегодня лондонский "Тоттенхэм" играет матч первого тура против "ЛАСКА". Все в рамках Лиги Европы.
Жозе Моуриньо решил применить небольшую ротацию. В старте вышел Гарет Бэйл впервые после возвращения. Валлиец вышел на замену против "Вест Хэма" при счете 3:0 - "молобойцы" смогли сравнять счет.
???? Hart, Doherty, Sanchez, Davies (C), Reguilon, Hojbjerg, Winks, Lamela, Bale, Lucas, Vinicius.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 22, 2020
???? @WilliamHill latest (18+)https://t.co/FzSDzXrzmo#UEL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/kzwIQqwBzM
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