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Фабиньо: Смогу ли я заменить ван Дейка? Я, конечно, не Вирджил, но буду стараться изо всех сил

Англия
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Ближайший матч Ливерпуль сыграет 24 октября

Фабиньо: Смогу ли я заменить ван Дейка? Я, конечно, не Вирджил, но буду стараться изо всех сил
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Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью заявил, что постарается заменить защитника команды Вирджила ван Дейка, который ранее заработал разрыв крестообразной связки.

"Смогу ли я заменить ван Дейка? Я, конечно, не Виргил, он ведь сейчас лучший защитник в мире. Я должен стараться изо всех сил, чтобы заменить его. Когда стало понятно, что ван Дейк выбил на долгий срок, я был шокирован. Он сейчас лидер команды как на поле, так и в раздевалке. Он всегда следит за атмосферой в раздевалке, нам будет этого не хватать, но я должен делать то, что всегда делает он. Я должен попытаться организовать команду, поговорить с игроками и попытаться быть лидером, — приводит Mirror слова Фабинью.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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