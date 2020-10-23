Фабиньо: Смогу ли я заменить ван Дейка? Я, конечно, не Вирджил, но буду стараться изо всех сил

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью заявил, что постарается заменить защитника команды Вирджила ван Дейка, который ранее заработал разрыв крестообразной связки.

"Смогу ли я заменить ван Дейка? Я, конечно, не Виргил, он ведь сейчас лучший защитник в мире. Я должен стараться изо всех сил, чтобы заменить его. Когда стало понятно, что ван Дейк выбил на долгий срок, я был шокирован. Он сейчас лидер команды как на поле, так и в раздевалке. Он всегда следит за атмосферой в раздевалке, нам будет этого не хватать, но я должен делать то, что всегда делает он. Я должен попытаться организовать команду, поговорить с игроками и попытаться быть лидером, — приводит Mirror слова Фабинью.