Клопп рассказал о состоянии ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о защитнике Вирджиле ван Дейке, получившем серьёзную травму колена.

"Я понимаю, почему люди постоянно интересуются, как дела у Вирджила. Он в порядке, но нет никакого смысла придумывать ему сроки каждый день. Операция состоится в нужный момент.

Восстановление займёт время. Все люди разные и по-разному справляются в различных ситуациях, так что нет смысла обсуждать, когда он вернётся", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у голландца зафиксировали офсайд. Вирджилу впоследствии диагностировали травму крестообразных связок колена.