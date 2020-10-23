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Замена ван Дейку. Кабак может сменить Шальке на Ливерпуль

Англия
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Трансфер планируется уже в январе

Замена ван Дейку. Кабак может сменить Шальке на Ливерпуль
UA-Футбол
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Английский "Ливерпуль" потерял Вирджила ван Дейка до конца сезона. Это вынудит чемпиона Англии выйти на трансферный в январе.

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Как сообщает Sport Media Set, Озан Кабак может уже зимой отправиться в стан чемпиона Англии. "Шальке" оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.

Контракт турецкого центрбека с немецким клубом расчитан до лета 2024-го года. В прошлом сезоне Озан выходил на поле 28 раз и успел забить три гола.

Отметим, что из-за повреждения ван Дейка временно позицию пришлось сменить Фабиньо.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Вирджил ван Дейк Озан Кабак
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