Замена ван Дейку. Кабак может сменить Шальке на Ливерпуль

Английский "Ливерпуль" потерял Вирджила ван Дейка до конца сезона. Это вынудит чемпиона Англии выйти на трансферный в январе.

Как сообщает Sport Media Set, Озан Кабак может уже зимой отправиться в стан чемпиона Англии. "Шальке" оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.

Контракт турецкого центрбека с немецким клубом расчитан до лета 2024-го года. В прошлом сезоне Озан выходил на поле 28 раз и успел забить три гола.

Отметим, что из-за повреждения ван Дейка временно позицию пришлось сменить Фабиньо.