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Замена ван Дейку. Кабак может сменить Шальке на Ливерпуль
Трансфер планируется уже в январе
Английский "Ливерпуль" потерял Вирджила ван Дейка до конца сезона. Это вынудит чемпиона Англии выйти на трансферный в январе.
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Как сообщает Sport Media Set, Озан Кабак может уже зимой отправиться в стан чемпиона Англии. "Шальке" оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.
Контракт турецкого центрбека с немецким клубом расчитан до лета 2024-го года. В прошлом сезоне Озан выходил на поле 28 раз и успел забить три гола.
Отметим, что из-за повреждения ван Дейка временно позицию пришлось сменить Фабиньо.
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