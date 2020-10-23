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Манчестер Юнайтед - Челси. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Англия
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Где 24.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния с "Олд Траффорда"

Манчестер Юнайтед - Челси. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
Новина українською

Противостояние, которое давно заслужило звания классического, "Ман Юнайтед" и "Челси" с прошлого десятилетия прямые конкуренты за высокие места и по каким-то причинам в новейшей истории синхронно переживают взлеты и падения. Сейчас это команды одного уровня с похожими проблемами и сильными сторонами. Они вполне могут выдать очень качественный матч, а могут провалить игру из какой-то незначительной причине.

Сложно выделить фаворита этого матча, многое будет зависеть от того, кто поймает кураж. Скорее всего, следует ждать сюрпризов, неожиданного развития событий, что всегда только на радость болельщикам.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед 19:30 Челси Лондон

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта". Начало встречи в 19:30.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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