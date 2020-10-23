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АПЛ. Лидс громит Астон Виллу и выходит на третье место

Англия
(1 голосов)

Хет-трик Бамфорда заставляет бирмингемцев впервые в чемпионате почувствовать горечь поражения

АПЛ. Лидс громит Астон Виллу и выходит на третье место
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АПЛ. Шестой тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Лидс 0:3

Голы: Бамфорд 55, Бамфорд 67, Бамфорд 74

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 5. Кох, 10. Алиоски, 21. Стрёйк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 43. Клих, 9. Бамфорд, 17. Кошта, 20. Родриго.

АПЛ. Лидс громит Астон Виллу и выходит на третье место - изображение 1

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Марсело Бьелса Лидс Юнайтед
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