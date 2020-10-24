  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бьелса уже третий! Астон Вилла - Лидс 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бьелса уже третий! Астон Вилла - Лидс 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Лидс, Чемпионат Англии, 23 октября 2020

Бьелса уже третий! Астон Вилла - Лидс 0:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Лидс, которые встречались в шестом туре английской Премьер-лиги. Это был тот случай, когда получаешь максимальное удовольствие от игры и удивляешься конечному результату. Бирмингемцы, которые, напомним, стартовали с четырех побед подряд, давили Лидс больше половины игры, не раз могли забить, но в итоге проиграли 0:3. В этот вечер божественное озарение коснулось Бамфорда, который оформил хет-трик. Если первый гол - удачная игра на добивание, то два последующих - шедевры! Лидс, к слову, уже третий в турнирной таблице, Астон Вилла все еще вторая.

Английская Премьер-лига. Шестой тур
Астон Вилла - Лидс 0:3
Голы: Бамфорд 55, 64, 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Лидс Юнайтед Патрик Бэмфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...