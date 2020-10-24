Бьелса уже третий! Астон Вилла - Лидс 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Астон Вилла - Лидс, которые встречались в шестом туре английской Премьер-лиги. Это был тот случай, когда получаешь максимальное удовольствие от игры и удивляешься конечному результату. Бирмингемцы, которые, напомним, стартовали с четырех побед подряд, давили Лидс больше половины игры, не раз могли забить, но в итоге проиграли 0:3. В этот вечер божественное озарение коснулось Бамфорда, который оформил хет-трик. Если первый гол - удачная игра на добивание, то два последующих - шедевры! Лидс, к слову, уже третий в турнирной таблице, Астон Вилла все еще вторая.

Английская Премьер-лига. Шестой тур

Астон Вилла - Лидс 0:3

Голы: Бамфорд 55, 64, 74