Ливерпуль готовит новый контракт для Фабиньо

"Ливерпуль" желает продлить сотрудничество с универсалом команды Фабиньо.

По информации ESPN, в ближайшее время руководство клуба начнёт с 27-летним бразильцем переговоры об новой улучшенной сделке.

Нынешнее соглашение сторон истекает через три года. Однако "красные" не против продлить пребывания разрушителя на "Энфилде" как минимум до 2025 года.

Отметим, что в отсутствие Вирджила ван Дейка из-за травмы в последующие месяцы его место в центре обороны займёт как раз Фабиньо.