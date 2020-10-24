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Ливерпуль готовит новый контракт для Фабиньо

Англия
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Нынешний контракт бразильца истекает в 2023 году

Ливерпуль готовит новый контракт для Фабиньо
Новина українською

"Ливерпуль" желает продлить сотрудничество с универсалом команды Фабиньо.

По информации ESPN, в ближайшее время руководство клуба начнёт с 27-летним бразильцем переговоры об новой улучшенной сделке.

Нынешнее соглашение сторон истекает через три года. Однако "красные" не против продлить пребывания разрушителя на "Энфилде" как минимум до 2025 года.

Отметим, что в отсутствие Вирджила ван Дейка из-за травмы в последующие месяцы его место в центре обороны займёт как раз Фабиньо.

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В статье: Ливерпуль Фабиньо
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