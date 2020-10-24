Лэмпард: Для меня противостояние МЮ и Челси остаётся топ-матчем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выезд к "Манчестер Юнайтед" по-прежнему вызывает у него ощущение большого матча.

"Воспринимааю ли я противостояние "Юнайтед" и "Челси" как большой матч? Да, определенно. Так и должно быть.

Мы много раз играли против них — в прошлом сезоне мы также играли против них в двух кубковых соревнованиях. У них классная команда, с большими мастерами и хорошо организованная. Мы видели, как посреди недели они ездили в Париж и добыли там великолепный результат.

В данную минуту каждый очень близок друг к другу в лиге. Это возможность набрать очки, но это будет очень тяжелый матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.