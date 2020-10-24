  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Для меня противостояние МЮ и Челси остаётся топ-матчем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Для меня противостояние МЮ и Челси остаётся топ-матчем

Англия
(1 голосов)

Фрэнк высказался перед игрой

Лэмпард: Для меня противостояние МЮ и Челси остаётся топ-матчем
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выезд к "Манчестер Юнайтед" по-прежнему вызывает у него ощущение большого матча.

"Воспринимааю ли я противостояние "Юнайтед" и "Челси" как большой матч? Да, определенно. Так и должно быть.

Мы много раз играли против них — в прошлом сезоне мы также играли против них в двух кубковых соревнованиях. У них классная команда, с большими мастерами и хорошо организованная. Мы видели, как посреди недели они ездили в Париж и добыли там великолепный результат.

В данную минуту каждый очень близок друг к другу в лиге. Это возможность набрать очки, но это будет очень тяжелый матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

"Манчестер Юнайтед" примет "Челси" сегодня, 24 октября. Матч стартует в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...