Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Венгер: Не упомянул Моуриньо в своей книге, так как он всё еще работает
Француз рассказал о подробностях написания автобиографии
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему не стал упоминать Жозе Моуриньо в своей автобиографии.
"Думаю, я провел 1235 матчей во главе "Арсенала". Я контролировал себя в 1225. В остальных 10... Но каждый раз, когда я не сдерживался, я сожалел, потому что вел себя неподобающе и чувствовал ответственность перед клубом. Иногда мне казалось, что меня спровоцировали, или что меня возмутило чье-то поведение. К некоторым играм я подходил агрессивнее, чем должен был.
С Жозе было примерно так же, но сейчас все успокоилось. Вот почему в автобиографии я упоминаю только Алекса Фергюсона, потому что мы больше не работаем. Фергюсон не умел проигрывать, как и я.
Я не хотел говорить о Моуринью, Юргене Клоппе или Пепе Гвардиоле, потому что они еще работают", – сказал Венгер Daily Mail.
Популярное сейчас
- А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- Очередной клуб на карантине, смена тренера в Чайке - анонс игр 8-го тура Второй лиги
- АПЛ. Лидс громит Астон Виллу и выходит на третье место
- Юрченко сообщил, что сказал наставник Зари в раздевалке после поражения в ЛЕ
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО