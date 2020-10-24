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Венгер: Не упомянул Моуриньо в своей книге, так как он всё еще работает

Англия
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Француз рассказал о подробностях написания автобиографии

Венгер: Не упомянул Моуриньо в своей книге, так как он всё еще работает
Новина українською

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, почему не стал упоминать Жозе Моуриньо в своей автобиографии.

"Думаю, я провел 1235 матчей во главе "Арсенала". Я контролировал себя в 1225. В остальных 10... Но каждый раз, когда я не сдерживался, я сожалел, потому что вел себя неподобающе и чувствовал ответственность перед клубом. Иногда мне казалось, что меня спровоцировали, или что меня возмутило чье-то поведение. К некоторым играм я подходил агрессивнее, чем должен был.

С Жозе было примерно так же, но сейчас все успокоилось. Вот почему в автобиографии я упоминаю только Алекса Фергюсона, потому что мы больше не работаем. Фергюсон не умел проигрывать, как и я.

Я не хотел говорить о Моуринью, Юргене Клоппе или Пепе Гвардиоле, потому что они еще работают", – сказал Венгер Daily Mail.

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В статье: Жозе Моуриньо Арсен Венгер
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