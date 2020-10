Украинцы вышли, но на результат не повлияли. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити 1:1

Зинченко и Ярмоленко начали матч в запасе, в остальном наставники также не удивили кадровыми и тактическими решениями – Мойес максимально насытил оборону пятью защитниками, Гвардиола вышел со стандартными 4-3-3 и подходящими под нее исполнителями.

"Сити" начал активнее, постепенно наращивая давление у чужих ворот – гости вполне ожидаемо забрали снаряд под свой контроль. Однако "Вест Хэму" удалось сначала успешно отбиться от неакцентированных атак "горожан", а затем самому размочить счет на табло – Соучек достал сферу у лицевой линии, Цоуфал навесил, а Майкл Антонио великолепно пробил бисиклетой в падении через себя из-под опеки многомиллионного новичка "Сити" Рубена Диаша (1:0). Сразу же взятие ворот на "Олимпийском" ознаменовали традиционные мыльные пузыри. Отметим, что с момента возобновления АПЛ в июне только Харри Кейн забил больше Антонио – 12 голов против 11.

11 - Since the restart in June, only Harry Kane (12) has scored more Premier League goals than West Ham's Michail Antonio (11). Bicycle. pic.twitter.com/mAkwimvWka

В одной из атак Диаш вновь упустил Майкла, но Эрик Гарсия подстраховал своего партнера и не дал напористому форварду выйти на свидание с Эдерсоном. Марез в ответ замыкал подачу Канселу, но Фабьянский не спал. "Горожане" активно комбинировали перед 14-м квадратом, но "Вест Хэм" плотно расположился у своих владений низким блоком (схема 5-4-1 способствовала) и почти не позволял им создавать реальную опасность. В определенный момент Гарсии настолько надоели короткие передачи, что он решился на подвиг в стиле Компани – вышло далеко не так эффектно и неэффективно.

В целом, редкие, но целостные и нацеленные выпады хозяев выглядели даже намного интереснее бесперспективного катания мяча от гостей – тенденция наблюдалась весь поединок. "Сити" оформил за первый тайм 91% точных передач и примерно в три раза больше пасов, чем "Вест Хэм", но какой в этом толк? Можно контролировать игру и без владения, это "молотобойцы" и продемонстрировали в первые 45 минут.

Во второй половине встречи сценарий не изменился, но за счет где-то усталости, где-то возросшего давления от гостей, у ворот Фабьянского начало появляться пространство. Вышедший на поле вместо Агуэро Фоден сумел развернуться после прострела Канселу и сравнять счет ударом в ближний угол – Лукаш не успел накрыть снаряд (1:1). Молодой англичанин забил 3 гола в 3 из 4 своих последних выездных матчах в АПЛ – это больше, чем в предыдущих 13 поединках.

3 - Phil Foden has scored in three of his last four away Premier League games for Manchester City (3 goals in total), after failing to find the back of the net in any of his previous 13. Leveller. pic.twitter.com/Uvb7GNhbgp