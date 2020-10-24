Украинцы вышли, но на результат не повлияли. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити 1:1

Зинченко и Ярмоленко начали матч в запасе, в остальном наставники также не удивили кадровыми и тактическими решениями – Мойес максимально насытил оборону пятью защитниками, Гвардиола вышел со стандартными 4-3-3 и подходящими под нее исполнителями.

"Сити" начал активнее, постепенно наращивая давление у чужих ворот – гости вполне ожидаемо забрали снаряд под свой контроль. Однако "Вест Хэму" удалось сначала успешно отбиться от неакцентированных атак "горожан", а затем самому размочить счет на табло – Соучек достал сферу у лицевой линии, Цоуфал навесил, а Майкл Антонио великолепно пробил бисиклетой в падении через себя из-под опеки многомиллионного новичка "Сити" Рубена Диаша (1:0). Сразу же взятие ворот на "Олимпийском" ознаменовали традиционные мыльные пузыри. Отметим, что с момента возобновления АПЛ в июне только Харри Кейн забил больше Антонио – 12 голов против 11.

11 - Since the restart in June, only Harry Kane (12) has scored more Premier League goals than West Ham's Michail Antonio (11). Bicycle. pic.twitter.com/mAkwimvWka — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2020

В одной из атак Диаш вновь упустил Майкла, но Эрик Гарсия подстраховал своего партнера и не дал напористому форварду выйти на свидание с Эдерсоном. Марез в ответ замыкал подачу Канселу, но Фабьянский не спал. "Горожане" активно комбинировали перед 14-м квадратом, но "Вест Хэм" плотно расположился у своих владений низким блоком (схема 5-4-1 способствовала) и почти не позволял им создавать реальную опасность. В определенный момент Гарсии настолько надоели короткие передачи, что он решился на подвиг в стиле Компани – вышло далеко не так эффектно и неэффективно.

В целом, редкие, но целостные и нацеленные выпады хозяев выглядели даже намного интереснее бесперспективного катания мяча от гостей – тенденция наблюдалась весь поединок. "Сити" оформил за первый тайм 91% точных передач и примерно в три раза больше пасов, чем "Вест Хэм", но какой в этом толк? Можно контролировать игру и без владения, это "молотобойцы" и продемонстрировали в первые 45 минут.

Во второй половине встречи сценарий не изменился, но за счет где-то усталости, где-то возросшего давления от гостей, у ворот Фабьянского начало появляться пространство. Вышедший на поле вместо Агуэро Фоден сумел развернуться после прострела Канселу и сравнять счет ударом в ближний угол – Лукаш не успел накрыть снаряд (1:1). Молодой англичанин забил 3 гола в 3 из 4 своих последних выездных матчах в АПЛ – это больше, чем в предыдущих 13 поединках.

3 - Phil Foden has scored in three of his last four away Premier League games for Manchester City (3 goals in total), after failing to find the back of the net in any of his previous 13. Leveller. pic.twitter.com/Uvb7GNhbgp — OptaJoe (@OptaJoe) October 24, 2020

Настало время замен: Ярмоленко вышел на газон "Олимпийского" вместо Антонио и запомнился не только парочкой неточных ударов, фолов в атаке и офсайдом, но и отличной игрой на оборону. Под конец встречи на поле появился и Зинченко – Александр заменил Уокера и свои 15 минут отыграл ровно. Кевин Де Брюйне усилил давление, но свое "горожане" так и не взяли. Фабьянский справился и с ударом со стандарта в исполнении бельгийца, и дважды не дал забить Стерлингу, и даже спас после диагонального прохода Мареза. 1:1 – закономерный результат, "Сити" буксует уже в начале розыгрыша.

Sterling is through on goal, but Fabianski saves! Come on lads, keep going!#WHUMCI 1-1 (86) pic.twitter.com/MobPafgRTA — West Ham United (@WestHam) October 24, 2020

АПЛ, 6-й тур.

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Майкл Антонио (18) – Фоден (51)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьянский – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс – Майкл Антонио (Ярмоленко, 52)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу – Бернарду Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг

Предупреждения: Цоуфал (51), Бальбуэна (90+2)