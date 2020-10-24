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Украинцы вышли, но на результат не повлияли. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити 1:1

Англия
(1 голосов)

У "Сити" сначала были проблемы с созданием моментов, а затем с реализацией

Украинцы вышли, но на результат не повлияли. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити 1:1
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Зинченко и Ярмоленко начали матч в запасе, в остальном наставники также не удивили кадровыми и тактическими решениями – Мойес максимально насытил оборону пятью защитниками, Гвардиола вышел со стандартными 4-3-3 и подходящими под нее исполнителями.

"Сити" начал активнее, постепенно наращивая давление у чужих ворот – гости вполне ожидаемо забрали снаряд под свой контроль. Однако "Вест Хэму" удалось сначала успешно отбиться от неакцентированных атак "горожан", а затем самому размочить счет на табло – Соучек достал сферу у лицевой линии, Цоуфал навесил, а Майкл Антонио великолепно пробил бисиклетой в падении через себя из-под опеки многомиллионного новичка "Сити" Рубена Диаша (1:0). Сразу же взятие ворот на "Олимпийском" ознаменовали традиционные мыльные пузыри. Отметим, что с момента возобновления АПЛ в июне только Харри Кейн забил больше Антонио – 12 голов против 11.

В одной из атак Диаш вновь упустил Майкла, но Эрик Гарсия подстраховал своего партнера и не дал напористому форварду выйти на свидание с Эдерсоном. Марез в ответ замыкал подачу Канселу, но Фабьянский не спал. "Горожане" активно комбинировали перед 14-м квадратом, но "Вест Хэм" плотно расположился у своих владений низким блоком (схема 5-4-1 способствовала) и почти не позволял им создавать реальную опасность. В определенный момент Гарсии настолько надоели короткие передачи, что он решился на подвиг в стиле Компани – вышло далеко не так эффектно и неэффективно.

В целом, редкие, но целостные и нацеленные выпады хозяев выглядели даже намного интереснее бесперспективного катания мяча от гостей – тенденция наблюдалась весь поединок. "Сити" оформил за первый тайм 91% точных передач и примерно в три раза больше пасов, чем "Вест Хэм", но какой в этом толк? Можно контролировать игру и без владения, это "молотобойцы" и продемонстрировали в первые 45 минут.

Во второй половине встречи сценарий не изменился, но за счет где-то усталости, где-то возросшего давления от гостей, у ворот Фабьянского начало появляться пространство. Вышедший на поле вместо Агуэро Фоден сумел развернуться после прострела Канселу и сравнять счет ударом в ближний угол – Лукаш не успел накрыть снаряд (1:1). Молодой англичанин забил 3 гола в 3 из 4 своих последних выездных матчах в АПЛ – это больше, чем в предыдущих 13 поединках.

Настало время замен: Ярмоленко вышел на газон "Олимпийского" вместо Антонио и запомнился не только парочкой неточных ударов, фолов в атаке и офсайдом, но и отличной игрой на оборону. Под конец встречи на поле появился и Зинченко – Александр заменил Уокера и свои 15 минут отыграл ровно. Кевин Де Брюйне усилил давление, но свое "горожане" так и не взяли. Фабьянский справился и с ударом со стандарта в исполнении бельгийца, и дважды не дал забить Стерлингу, и даже спас после диагонального прохода Мареза. 1:1 – закономерный результат, "Сити" буксует уже в начале розыгрыша.

АПЛ, 6-й тур.

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Майкл Антонио (18) – Фоден (51)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьянский – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс – Майкл Антонио (Ярмоленко, 52)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу – Бернарду Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг

Предупреждения: Цоуфал (51), Бальбуэна (90+2)

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В статье: Андрей Ярмоленко Хосеп Гвардиола Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Фил Фоден
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Комментарии (1)
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skopa (Харьков)
24.10.2020 в 16:34
Ярмоленко -очень слабо..Вывел Стерлинга один на один со своим кипером, чуть пеналь не заработал на последних секундах, просто много потерь...
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