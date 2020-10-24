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Жоржиньо был готов перейти в Арсенал
По протоптанной тропинке
Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что он был готов обсудить свой переход в "Арсенал" в летнее трансферное окно.
"Убежден, каждый игрок открыт к переговорам. Поэтому, уверен, кое-какие разговоры были.
Но в конце концов было решено, что я останусь здесь. Сейчас мои мысли только о "Челси" и о хорошей игре за клуб, как я всегда и хотел", — цитирует Жоржиньо ESPN Brazil.
Напомним, ранее по тому же маршруту отправлялись его соотечественники Давид Луис и Виллиан, а до того и Петр Чех.
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