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АПЛ. Фулхэм проигрывает дерби Кристал Пэласу

Англия
(1 голосов)

Гости по всем статьям переиграли хозяев

АПЛ. Фулхэм проигрывает дерби Кристал Пэласу
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АПЛ. Шестой тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Фулхэм - Кристал Пэлас 1:2

Голы: Кэрни 90+5 - Ридевалд 9, Заха 64

Фулхэм: 1. Ареола, 13. Рим, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 15. Лофтус-Чик, 18. Лемина, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 19. Лукман.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 6. Данн, 8. Куяте, 15. Шлупп, 17. Клайн, 38. Митчелл, 44. Ридевалд, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 23. Батшуайи.

Удаление: Камара 86

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В статье: Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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