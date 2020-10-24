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Пеп Гвардиола: Ман Сити уже потерял семь очков - это много

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги ничьи с "молотобойцами"

Пеп Гвардиола: Ман Сити уже потерял семь очков - это много
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с лондонским "Вест Хэмом" в матче 6-го тура АПЛ.

"Мы хорошо начали матч, но в последние 10-15 минут нам пришлось несладко. Во втором тайме мы заиграли лучше и быстро забили. У нас были шансы победить, но забить еще раз не удалось.

Мы создали достаточно моментов. Защитники "Вест Хэма" играли так глубоко, что было сложно находить свободные зоны. Но шансы были.

Я не из тех, кто может предсказывать будущее. Мы уже потеряли 7 очков – это много. Но у нас возникали проблемы по разным причинам. Нужно идти от матча к матчу и смотреть, что из этого выйдет.

У Агуэро, похоже, мышечная травма", – рассказал испанский наставник.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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