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Пеп Гвардиола: Ман Сити уже потерял семь очков - это много
Наставник "горожан" подвел итоги ничьи с "молотобойцами"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Мы хорошо начали матч, но в последние 10-15 минут нам пришлось несладко. Во втором тайме мы заиграли лучше и быстро забили. У нас были шансы победить, но забить еще раз не удалось.
Мы создали достаточно моментов. Защитники "Вест Хэма" играли так глубоко, что было сложно находить свободные зоны. Но шансы были.
Я не из тех, кто может предсказывать будущее. Мы уже потеряли 7 очков – это много. Но у нас возникали проблемы по разным причинам. Нужно идти от матча к матчу и смотреть, что из этого выйдет.
У Агуэро, похоже, мышечная травма", – рассказал испанский наставник.
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