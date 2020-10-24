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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 0:0. Инертные качели

Англия
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Попеременно команды перехватывали инициативу, старались и осторожничали одновременно, и так и не смогли забить ни одного мяча

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 0:0. Инертные качели
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В дебюте интереснее выглядели гости, смелее шли вперед, атаковали по всей ширине поля. "Ман Юнайтед" некоторое время выжидал, возможно, присматривался к хорошо знакомому сопернику, не подготовил ли он каких-то сюрпризов. К сожалению, ничего неожиданного не показала ни одна из команд. Свои сильные стороны старались они использовать, но сбивались на навалы, а еще постоянно думали - "как бы не пропустить".

Время от времени проходил обмен острыми выпадами, хорошие удары наносили Фернандеш и Пулишич, затем Хаверц отдал удобный пас на Вернера, который поспешил и не смог завершить классную атаку точным ударом. Брал игру на себя Рашфорд, с большим трудом его сдерживали защитники, но два смачных удара Маркус все же нанес. Вообще, манкунианцы чаще чем лондонцы стреляли по воротам, хоть часто неточными были эти удары.

В конце первого тайма Рашфорд своей старательностью едва не заработал пенальти, арбитр долго смотрел ВАР и не решился указать на точку. А вот форвард "Челси" скорее разочаровал, чувствовалась у Вернера усталость и потеря концентрации, защитники постоянно блокировали его атаки и удары (точнее попытки пробить).

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 0:0. Инертные качели - изображение 1

Кого необходимо выделить у "синих", так это голкипера. Менди совершил несколько удивительных сейвов, раза три, не меньше, спас свою команду. Особенно уверенно голкипер сыграл после ударов Рашфорда - на 36-й минуте и в компенсированное время. Без сомнений, Менди главный герой встречи.

Само противостояние в большинстве своем напоминало шахматы. Вперед ходили команды небольшими силами и долго разыгрывали мяч, прощупывали оборону друг друга и отходили назад. Не особо обострили игру замены, хотя стоит выделить дебют за "красных дьяволов" Кавани. Уругваец первым касанием мог забить, впритирку со штангой пролетел мяч.

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 0:0. Инертные качели - изображение 2

На последних минутах "Ман Юнайтед" оказался более активным, вспомнить хотя бы тот же удар Рашфорда и сейв Менди. Также еще по удару наносили Кавани и Погба. Турнирное положение заставляло команду Сульшера бежать вперед и рисковать, всего семь очков у манкунианцев, место во второй десятке и следующий непростой соперник в седьмом туре - "Арсенал". Тем не менее, "МЮ" не пропустил впервые в чемпионате.

"Челси" может себя чувствовать чуть увереннее, на два очка опережая манкунианцев. Довольно близко "синие" к группе лидеров, а на следующих выходных в Премьер-лиге команда Лэмпарда сыграет в гостях с "Бернли". Может сейчас лондонцы показывают и не лучшую игру, но такого соперника должны обыгрывать.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед - Челси Лондон 0:0

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс (Погба 58), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Гринвуд 83), 8. Мата (Кавани 58), 17. Фред, 10. Рашфорд.

Челси: 16. Менди, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 6. Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 29. Хаверц (Маунт 72), 10. Пулишич (Зиеш 81), 11. Вернер (Абрахам 71).

Предупреждения: Хаверц 45 - Шоу 39, Фред 47, Рашфорд 76

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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