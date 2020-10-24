АПЛ. Манчестер Юнайтед - Челси 0:0. Инертные качели

В дебюте интереснее выглядели гости, смелее шли вперед, атаковали по всей ширине поля. "Ман Юнайтед" некоторое время выжидал, возможно, присматривался к хорошо знакомому сопернику, не подготовил ли он каких-то сюрпризов. К сожалению, ничего неожиданного не показала ни одна из команд. Свои сильные стороны старались они использовать, но сбивались на навалы, а еще постоянно думали - "как бы не пропустить".

Время от времени проходил обмен острыми выпадами, хорошие удары наносили Фернандеш и Пулишич, затем Хаверц отдал удобный пас на Вернера, который поспешил и не смог завершить классную атаку точным ударом. Брал игру на себя Рашфорд, с большим трудом его сдерживали защитники, но два смачных удара Маркус все же нанес. Вообще, манкунианцы чаще чем лондонцы стреляли по воротам, хоть часто неточными были эти удары.

В конце первого тайма Рашфорд своей старательностью едва не заработал пенальти, арбитр долго смотрел ВАР и не решился указать на точку. А вот форвард "Челси" скорее разочаровал, чувствовалась у Вернера усталость и потеря концентрации, защитники постоянно блокировали его атаки и удары (точнее попытки пробить).

Кого необходимо выделить у "синих", так это голкипера. Менди совершил несколько удивительных сейвов, раза три, не меньше, спас свою команду. Особенно уверенно голкипер сыграл после ударов Рашфорда - на 36-й минуте и в компенсированное время. Без сомнений, Менди главный герой встречи.

Само противостояние в большинстве своем напоминало шахматы. Вперед ходили команды небольшими силами и долго разыгрывали мяч, прощупывали оборону друг друга и отходили назад. Не особо обострили игру замены, хотя стоит выделить дебют за "красных дьяволов" Кавани. Уругваец первым касанием мог забить, впритирку со штангой пролетел мяч.

На последних минутах "Ман Юнайтед" оказался более активным, вспомнить хотя бы тот же удар Рашфорда и сейв Менди. Также еще по удару наносили Кавани и Погба. Турнирное положение заставляло команду Сульшера бежать вперед и рисковать, всего семь очков у манкунианцев, место во второй десятке и следующий непростой соперник в седьмом туре - "Арсенал". Тем не менее, "МЮ" не пропустил впервые в чемпионате.

"Челси" может себя чувствовать чуть увереннее, на два очка опережая манкунианцев. Довольно близко "синие" к группе лидеров, а на следующих выходных в Премьер-лиге команда Лэмпарда сыграет в гостях с "Бернли". Может сейчас лондонцы показывают и не лучшую игру, но такого соперника должны обыгрывать.

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед - Челси Лондон 0:0

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 18. Фернандеш, 21. Джеймс (Погба 58), 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай (Гринвуд 83), 8. Мата (Кавани 58), 17. Фред, 10. Рашфорд.

Челси: 16. Менди, 15. Зума, 21. Чилуэлл, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 6. Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 29. Хаверц (Маунт 72), 10. Пулишич (Зиеш 81), 11. Вернер (Абрахам 71).

Предупреждения: Хаверц 45 - Шоу 39, Фред 47, Рашфорд 76