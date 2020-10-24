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Сульшер: Я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных дьяволов" подвел итоги ничьи с "аристократами"

Сульшер: Я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в матче с лондонским "Челси".

"Очевидно, что есть две хорошие команды, несколько качественных защитников и вратарей, соперник сделал два фантастических сейва от Маркуса Рэшфорда.

В целом игра была равной, но я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы", - сказал Сульшер.

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В статье: Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.10.2020 в 23:42
Но нет :)
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