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Сульшер: Я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги ничьи с "аристократами"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал
"Очевидно, что есть две хорошие команды, несколько качественных защитников и вратарей, соперник сделал два фантастических сейва от Маркуса Рэшфорда.
В целом игра была равной, но я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы", - сказал Сульшер.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.10.2020 в 23:42
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