Сульшер: Я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью в матче с лондонским "Челси" .

"Очевидно, что есть две хорошие команды, несколько качественных защитников и вратарей, соперник сделал два фантастических сейва от Маркуса Рэшфорда.

В целом игра была равной, но я чувствовал, что если будет победитель, то это будем мы", - сказал Сульшер.