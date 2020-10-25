Ливерпуль начал переговоры по Кабаку

"Ливерпуль" инициировал переговоры с "Шальке-04" о приобретении центрального защитника Озана Кабака.

Потеря ван Дейка, который, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне, заставила "красных" срочно начать работу над поисками центрального защитника, чтобы новичок оказался в распоряжении Клоппа уже 1 января.

По информации Daily Mirror, чемпионы Премьер-Лиги уже сообщили коллегам из Гельзенкирхена о своем желании приобрести Кабака, который до пандемии коронавируса оценивался в 40 миллионов фунтов.

Сейчас цена за 20-летнего турка будет пониже, но на 30 млн. фунтов, включая гарантированные 20 млн. фунтов, "Шальке-04" вполне может рассчитывать.

Сообщается, что Клопп является большим поклонником таланта Кабака, который прибыл в "Шальке-04" чуть более года назад из "Штутгарта" за 13 млн. фунтов. До переезда в Германию Озан выступал за "Галатасарай", а за сборную Турции провел четыре матча.