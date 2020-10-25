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Гвардиола: Нам не хватило пары недель подготовки к сезону

Англия
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Вчера "горожане" в очередной раз потеряли очки в матче с "Вест Хэмом"

Гвардиола: Нам не хватило пары недель подготовки к сезону
Новина українською

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда играет так слабо на старте нового сезона Премьер-Лиги.

По словам Гвардиолы, его команда недостаточно отдохнула после окончания прошлого сезона, не смогла нормально подготовиться и вдобавок столкнулась с эпидемией травм.

"Реальность такова, что нам не хватило одной или двух недель подготовки. Четверо или пятеро наших парней выбыли с COVID, и мы имели недостаточно времени, чтобы восстановить силы. В этом и заключается причина.

Чтобы играть в четырех соревнованиях каждые три дня, тебе нужна вся глубина состава, а у нас этого нет, и это усложняет жизнь.

В предыдущие годы мы обычно не теряли многих игроков одновременно, но в этом году из-за COVID мы закончили прошлый сезон позже и начали новый сезон позже. Игрокам нужен перерыв.

Это не оправдание — я просто объясняю ситуацию. Нам нужно продолжать двигаться вперед. Я бы предпочел добиваться хороших результатов, но мы должны учитывая нашу ситуацию. Мы страдаем из-за обилия травм, из-за недостаточной подготовки, из-за малого времени на восстановление между матчами. Мы уже провели ряд тяжелых матчей, но игроки выкладываются без остатка", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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