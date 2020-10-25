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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1. Жота принёс красным долгожданную победу

Англия
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"Мерсисайдцы" одержали непростую победу

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1. Жота принёс красным долгожданную победу
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"Ливерпуль" одержал волевую победу в матче с "Шеффилд Юнайтед" (2:1) в 6-м туре АПЛ.

Долгожданным голом отметился Бобби Фирмино, который стал для него всего вторым за 21 последних матча лиги. Победу же и вовсе принёс точный удар головой в исполнении летнего новичка Диогу Жоты.

Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1

Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)

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В статье: Ливерпуль Шеффилд Юнайтед
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