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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1. Жота принёс красным долгожданную победу
"Мерсисайдцы" одержали непростую победу
"Ливерпуль" одержал волевую победу в матче с "Шеффилд Юнайтед" (2:1) в 6-м туре АПЛ.
Долгожданным голом отметился Бобби Фирмино, который стал для него всего вторым за 21 последних матча лиги. Победу же и вовсе принёс точный удар головой в исполнении летнего новичка Диогу Жоты.
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1
Голы: Фирмино, 41, Жота, 64 – Берге, 13 (п)
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