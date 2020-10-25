Клопп: Жоту ждет блестящее будущее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его новичка Диогу Жоту ждет блестящее будущее.

Жота стал автором победного для "Ливерпуля" гола в противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" (2:1).Таким образом, на счету Диогу уже два забитых мяча в четырех матчах Премьер-Лиги за новый клуб.

"Он все еще адаптируется здесь, многие вещи ему пока непривычны. Но это лишь потому, что "Вулверхэмптон" играл иначе. Многие вещи, которые он делал там, мы хотим, чтобы он делал и здесь. Ему 23, и если он будет оставаться в форме, его ждет блестящее будущее. Мы нуждаемся в его мастерстве, и я рад, как он осваивается.

Он хороший игрок, и именно это мне нравится в нем. Кроме того, он приятный человек, о чем я говорил своим тренерам, и это делает все проще. Он быстрый игрок, физически сильный, хорош в воздухе и на земле. Он обладает мастерством, которое нам необходимо, и это очень помогает", — цитирует Клоппа Sky Sports.