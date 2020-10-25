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Руни: Эвертон может финишировать в топ-4

Англия
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"Ириски" выдали приличный старт

Руни: Эвертон может финишировать в топ-4
Новина українською

Экс-нападающий "Эвертона" Уэйн Руни считает, что "ириски" способны финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

"Задача финишировать в топ-4 выполнима. Это будет сложно, потому что есть семь или восемь команд, претендующих на эти места, и некоторые большие клубы останутся за бортом, но именно топ-4 должна быть их целью, учитывая старт в исполнении "Эвертона". Если к январю они не покинут эту борьбу и позволят Анчелотти совершить еще пару приобретений, у них будут отличные шансы.

Наибольшее беспокойство вызывает глубина состава. В лице Гульфи Сигурдссона и Бернарда они обладают двумя игроками, которые могут выйти со скамейки и повлиять на игру, но им нужны еще один-два таких же. Им нужны игроки, которые не обязательно являются звездами мирового уровня, но которые смогут сразу влиться в команду без большого ущерба для качества игры в случае травм. Им нужна страховка для Аллана и еще один нападающий для матчей, где соперник хорошо контролирует исходящую от Калверт-Левина угрозу.

Но, как мы убедились по матчу с "Ливерпулем", этот "Эвертон" способен отвечать на вызовы", — пишет Руни в своей колонке в The Times.

В пяти первых турах "Эвертон" набрал 13 очков, благодаря чему возглавляет таблицу АПЛ.

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В статье: Уэйн Руни Эвертон (Ливерпуль)
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