"Дело в контракте на 5 лет? Чушь собачья". Ван Бастен раскритиковал Ван де Бека за решение перейти в МЮ

Экс-нападающий "Аякса", "Милана" и сборной Нидерландов Марко Ван Бастен раскритиковал новичка "Манчестер Юнайтед" Донни Ван Де Бека. Цитирует Ван Бастена Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.

"Очень плохо, когда такой парень выходит на поле 6-7 раз в год. Это ужасно для тонуса. Можно заработать больше, но нужно понимать, в какой команде ты сможешь заиграть. Дело в пятилетнем контракте? Нет, это чушь собачья. Тогда не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а подождать предложений от других клубов. Нужно хотеть выходить на поле в каждом матче, иначе этот клуб не подходит для продолжения карьеры".