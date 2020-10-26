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"Дело в контракте на 5 лет? Чушь собачья". Ван Бастен раскритиковал Ван де Бека за решение перейти в МЮ

Англия
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"Я тебе как голландец голландцу говорю"

"Дело в контракте на 5 лет? Чушь собачья". Ван Бастен раскритиковал Ван де Бека за решение перейти в МЮ
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Экс-нападающий "Аякса", "Милана" и сборной Нидерландов Марко Ван Бастен раскритиковал новичка "Манчестер Юнайтед" Донни Ван Де Бека. Цитирует Ван Бастена Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.

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"Очень плохо, когда такой парень выходит на поле 6-7 раз в год. Это ужасно для тонуса. Можно заработать больше, но нужно понимать, в какой команде ты сможешь заиграть. Дело в пятилетнем контракте? Нет, это чушь собачья. Тогда не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а подождать предложений от других клубов. Нужно хотеть выходить на поле в каждом матче, иначе этот клуб не подходит для продолжения карьеры".

Напомним, Ван де Бек заключил с "красными дьяволами" пятилетний контракт с опцией продления еще на год – ранее Донни выступал за "Аякс" (40 миллионов евро плюс бонусы).

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В статье: Марко ван Бастен Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Источник:
Goal.com

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