Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Дело в контракте на 5 лет? Чушь собачья". Ван Бастен раскритиковал Ван де Бека за решение перейти в МЮ
"Я тебе как голландец голландцу говорю"
Экс-нападающий "Аякса", "Милана" и сборной Нидерландов Марко Ван Бастен раскритиковал новичка "Манчестер Юнайтед" Донни Ван Де Бека. Цитирует Ван Бастена Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.
"Очень плохо, когда такой парень выходит на поле 6-7 раз в год. Это ужасно для тонуса. Можно заработать больше, но нужно понимать, в какой команде ты сможешь заиграть. Дело в пятилетнем контракте? Нет, это чушь собачья. Тогда не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а подождать предложений от других клубов. Нужно хотеть выходить на поле в каждом матче, иначе этот клуб не подходит для продолжения карьеры".
Напомним, Ван де Бек заключил с "красными дьяволами" пятилетний контракт с опцией продления еще на год – ранее Донни выступал за "Аякс" (40 миллионов евро плюс бонусы).
Популярное сейчас
- Бегущий Черноморец, крадущаяся Волынь, затаившаяся Оболонь - анонс 9-го тура Первой лиги
- Разгром от Зари, поражение лидера АПЛ, осечка Ювентуса. Главные новости за 25 октября
- Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса. Жуниор отреагировал в комментариях
- А Саша и Андрей выйдут? Вест Хэм Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО