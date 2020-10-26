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Джокер по фамилии Варди. Арсенал – Лестер 0:1. Обзор матча и видео гола
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"Арсенал" был лучше готов к этой встрече – как с точки зрения плана на игру, так и функционально. Однако гости сумели вытерпеть, где-то им помогла удача, где-то Шмейхель – моментов у хозяев была уйма. Во второй половине встречи подопечные Роджерса начали действовать смелее, Брендан помог команде, ведь выпустил на поле со скамейки Джейми Варди. Главный страйкер "Лестера" не подвел и принес своему коллективу результат.
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Лестер".
Лондон. "Эмирейтс".
Гол: Варди (80)
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