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Джокер по фамилии Варди. Арсенал – Лестер 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

"Канониры" не проигрывали "лисам" в домашних стенах 47 лет

Джокер по фамилии Варди. Арсенал – Лестер 0:1. Обзор матча и видео гола
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"Арсенал" был лучше готов к этой встрече – как с точки зрения плана на игру, так и функционально. Однако гости сумели вытерпеть, где-то им помогла удача, где-то Шмейхель – моментов у хозяев была уйма. Во второй половине встречи подопечные Роджерса начали действовать смелее, Брендан помог команде, ведь выпустил на поле со скамейки Джейми Варди. Главный страйкер "Лестера" не подвел и принес своему коллективу результат.

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Лестер".

Лондон. "Эмирейтс".

"Арсенал" – "Лестер" 0:1

Гол: Варди (80)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Джейми Варди Лестер Сити
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