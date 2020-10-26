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Новая жертва Моуриньо? Хавбек Тоттенхэма без причины не вошел в заявку на матч с Бернли

Англия
(2 голосов)

Касильяс, Мата, теперь Деле?

Новая жертва Моуриньо? Хавбек Тоттенхэма без причины не вошел в заявку на матч с Бернли
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Английский полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, видимо, окончательно потерял место в составе. По информации авторитетного издания The Athletic, 24-летний исполнитель не вошел в заявку "шпор" на поединок АПЛ против "Бернли", матч состоится сегодня, 26 октября.

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Отметим, что Алли не травмирован – он вышел на замену в матче с ЛАСК в Лиге Европы (3:0).

В текущем сезоне АПЛ Деле сыграл один матч за последние 1,5 месяца – англичанин получил 20 минут игрового времени в поединке с "МЮ", в котором к моменту выхода на поле хавбека уже все было решено (1:6). Естественно, Гарет Саутгейт сейчас не вызывает футболиста в сборную Англии из-за отсутствия игровой практики.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Бернли Деле Алли
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Источник:
The Athletic

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