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Тоттенхэм присматривается к воспитаннику Барселоны
Аленья может сменить клуб
Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья зимой может стать игроком "Тоттенхэма", сообщает Don Balon.
По данным источника, тренер "шпор" Жозе Моуринью ищет полузащитника, и вариант с воспитанником "Барселоны" на данный момент в приоритете.
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В нынешнем сезоне 22-летний испанец в матчах ла лиги на поле не выходил.
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