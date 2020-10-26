Ман Сити рассматривает двух кандидатов, которые могут сменить Гвардиолу

Испанский тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола все еще не продлил контракт с клубом. Текущая сделка истекает летом 2021-го года.

По данным Daily Mail, руководство "горожан" уже нашло двух возможных сменщиков. Первый - Юлиан Нагельсманн, который на данный момент находится в "РБ Лейпциге". В прошлом году он вывел "быков" в полуфинал ЛЧ.

Второе место в списке занимает Маурисио Почеттино. Аргентинец почти год сидит без работы, после того как был уволен из "Тоттенхэма". Им также интересуется "Реал".

Старт "Ман Сити" в новом сезоне - худший за все четыре года Гвардиолы. После пяти туров команда набрала лишь восемь очков.