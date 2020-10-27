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"Особенности нашего времени". Моуриньо поделился интересным снимком из раздевалки шпор
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выложил фото в свой Instagram из раздевалки после победы "шпор" над "Бернли" в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги (1:0). На фотографии все футболисты проводят время в своих смартфонах. Португалец отметил:
"После крупной победы в действительно тяжелом матче... Особенности нашего времени. Хорошая работа, парни".
Напомним, 20 ноября 2019 года Моуриньо был назначен главным тренером "Тоттенхэма", Жозе подписал трудовой договор с клубом до конца сезона 2022/23. Ранее специалист тренировал "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
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