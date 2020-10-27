  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Особенности нашего времени". Моуриньо поделился интересным снимком из раздевалки шпор
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Особенности нашего времени". Моуриньо поделился интересным снимком из раздевалки шпор

Англия
(1 голосов)

Android vs iPhone?

"Особенности нашего времени". Моуриньо поделился интересным снимком из раздевалки шпор
Новина українською

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выложил фото в свой Instagram из раздевалки после победы "шпор" над "Бернли" в рамках 6-го тура Английской Премьер-лиги (1:0). На фотографии все футболисты проводят время в своих смартфонах. Португалец отметил:

Читайте такжеВенгер: Не упомянул Моуриньо в своей книге, так как он всё еще работает

"После крупной победы в действительно тяжелом матче... Особенности нашего времени. Хорошая работа, парни".

Напомним, 20 ноября 2019 года Моуриньо был назначен главным тренером "Тоттенхэма", Жозе подписал трудовой договор с клубом до конца сезона 2022/23. Ранее специалист тренировал "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...