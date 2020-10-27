Рюдигер в ближайшее время обсудит с Лэмпардом свое будущее в клубе

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер в ближайшее время встретится с главным тренером клуба Фрэнком Лэмпардом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 27-летний немец хочет обговорить будущее в лондонском клубе. В летнее трансферное окно игрок так и не перешел в аренду в "Тоттенхэм" или в "ПСЖ", а не играет в основе.

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В нынешнем сезоне АПЛ Рюдигер не сыграл ни одного матча.