  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Защитник Арсенала отказался продлевать контракт с клубом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Защитник Арсенала отказался продлевать контракт с клубом

Англия
(1 голосов)

Он стал редко проходить в состав

СМИ: Защитник Арсенала отказался продлевать контракт с клубом
UA-Футбол
Новина українською

Шкодран Мустафи намерен покинуть лондонский "Арсенал". Об этом сообщает Football.London.

Его действующий контракт истекает летом 2021-го года и немецкий футболист отказался его продлевать. Его задача - подписать сделку с одним из клубом Бундеслиги.

Читайте такжеМустафи: Иногда меня ругают за матч, в котором я даже не принимал участие

При Микеле Артете Мустафи стал очень редко проходить в основу. В этом сезоне на счету 28-летнего центрбека всего лишь один матч.

Мустафи переехал в Лондон летом 2016-го. С того времени успел сыграть 146 игр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шкодран Мустафи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...