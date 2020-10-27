СМИ: Защитник Арсенала отказался продлевать контракт с клубом

Шкодран Мустафи намерен покинуть лондонский "Арсенал". Об этом сообщает Football.London.

Его действующий контракт истекает летом 2021-го года и немецкий футболист отказался его продлевать. Его задача - подписать сделку с одним из клубом Бундеслиги.

При Микеле Артете Мустафи стал очень редко проходить в основу. В этом сезоне на счету 28-летнего центрбека всего лишь один матч.

Мустафи переехал в Лондон летом 2016-го. С того времени успел сыграть 146 игр.