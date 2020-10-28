Ливерпуль и Арсенал попытаются подписать Адама Траоре

По информации Daily Express, вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может зимой сменить клубную прописку. На 24-летнего испанца претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал", которые уже связались с игроком касаемо возможного перехода.

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Ранее сообщалось, что "МЮ" постарается в январе подписать Траоре за 90 млн фунтов

В текущем сезоне на счету испанца 6 матчей в рамках АПЛ.