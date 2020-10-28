Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль и Арсенал попытаются подписать Адама Траоре
Также мерсисайдцам нужен защитник
По информации Daily Express, вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре может зимой сменить клубную прописку. На 24-летнего испанца претендуют "Ливерпуль" и "Арсенал", которые уже связались с игроком касаемо возможного перехода.
Читайте такжеЮвентус готов заплатить за Фати 120 миллионов евро
Ранее сообщалось, что "МЮ" постарается в январе подписать Траоре за 90 млн фунтов
В текущем сезоне на счету испанца 6 матчей в рамках АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ференцварош - Динамо Киев. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Скользкий паритет, мягкие украинцы, робкие попытки изменить ход игры. Итальянские СМИ - о ничьей Шахтера и Интера
- Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- С семьей, дома в Манчестере. Влада Седан отпраздновала 25-летие
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...