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Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно попытается подписать Упамекано
Если зимой этого не сделает Ливерпуль
Манчестер Юнайтед" хочет летом усилить линию обороны. Манкунианцы нацелились на центрбека "РБ Лейцига" Дайо Упамекано и готовы выплатить 38 млн фунтов отступных за игрока, пишет The Times.
Напомним, что "Ливерпуль" хочет подписать Упамекано в качестве замены ван Дейку.
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В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 5 матчах Бундеслиги.
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Источник:The Times
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