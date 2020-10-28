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Бирмингем может подписать контракт с Пато
Алешандре может переехать в Чемпионшип
"Бирмингем Сити", выступающий в Чемпионшипе, проявляет интерес к бывшему нападающему "Милана" и сборной Бразилии Алешандре Пато.
31-летний игрок находится в статусе свободного агента с тех пор, как покинул "Сан-Паулу" в августе. С марта 2019 года футболист провел за бразильский клуб 33 матча, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
В своей карьере Пато также выступал за "Интернасьонал", "Коринтианс", "Челси", "Вильярреал" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В составе сборной Бразилии форвард сыграл 27 матчей, отметившись 10 мячами двумя голевыми пасами. Вместе с национальной командой он стал двукратным призером Олимпийских игр и победителем Кубка конфедераций.
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