Уже дважды забил Реалу. Ливерпуль интересуется 23-летним Тюрамом

Английский "Ливерпуль" внимательно следит за прогрессом Маркуса Тюрама. Форвард сейчас защищает цвета "Боруссии" Менхенгладбах.

По данным Don Balon, "красные" могут попытаться переманить футболиста уже следующим летом. Мешает долгосрочный контракт, который рассчитан до 2024-го года.

Тюрам - один из лидеров нынешней "Боруссии". В прошедшем сезоне он забил 14 голов в 38 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона.

Читайте также Сын своего отца. Как Маркус Тюрам прогрессирует в Боруссии